Кримінал

Мінкультури внесло російського співака “шамана” в список осіб, що загрожують нацбезпеці

26 Грудня 2023 13:59
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росія

Міністерство культури та інформаційної політики України у 2023 році внесло двох росіян до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з відповіддю Міністерства культури на запит агентства “Інтерфакс-Україна“, 2023 року до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, було внесено: російського актора Олексія Кравченка та російського співака Ярослава Дронова (творчий псевдонім Shaman).

У відомстві також зазначили, що у 2023 році жодну особу з цього переліку не було виключено.

Отже, наразі в цьому переліку перебуває 213 осіб.


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