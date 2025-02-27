Мінкульт призупиняє видачу дозволів на виїзд за кордон для діячів культури та медіа

Міністерство культури України призупиняє видачу листів сприяння до ДПСУ через випадки зловживання. Рішення починає діяти з 3 березня.

Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Як зазначили у відомстві, через прогалини в законодавстві виникли численні випадки, коли діячі культури, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від міністерства, не повернулися до України у встановлені терміни.

Відомство розробило проєкт змін, який поки перебуває на етапі погодження. Він має врегулювати вимоги щодо надання листа сприяння чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та медіа.

Як раніше повідомляв міністр культури Микола Точицький, кожен п’ятий діяч культури не повертається в Україну з-за кордону.