Мінкульт оголосив флешмоб “Місяць селфі з пам’ятками”

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило флешмоб “Місяць селфі з пам’ятками”.

Флешмоб присвячений Міжнародному дню пам’яток і визначних місць (18 квітня), повідомили в міністерстві.

“Мета акції — підвищити обізнаність суспільства щодо значимості та унікальності пам’яток культурної спадщини, відчувати гордість та співвідповідальність за їх збереження”, — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб долучитись до флешмобу, потрібно зробити селфі на фоні пам’ятки культурної спадщини України та розказати у дописі коротку історію пам’ятки або цікавий факт про неї.

Допис потрібно позначити хештегом #селфізпам_ятками2024 #saveheritage #CulturalMonument #CulturalSite.

Ті учасники, хто опублікує найбільшу кількість фото з інформацією про пам’ятки, а також ті, чиї пости зберуть найбільшу кількість лайків зможуть отримати приз. Це подарункові сертифікати, які дозволять краще пізнати рідну культуру та більше дізнатися про культурну спадщину України.