Суспільство

Мінкульт оголосив флешмоб “Місяць селфі з пам’ятками”

18 Квітня 2024 21:52
читать на русском →
пам'ятник
Монумент незалежності України укріплений мішками. Харків / Фото: Харків Times

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило флешмоб “Місяць селфі з пам’ятками”.

Флешмоб присвячений Міжнародному дню пам’яток і визначних місць (18 квітня), повідомили в міністерстві.

“Мета акції — підвищити обізнаність суспільства щодо значимості та унікальності пам’яток культурної спадщини, відчувати гордість та співвідповідальність за їх збереження”, — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб долучитись до флешмобу, потрібно зробити селфі на фоні пам’ятки культурної спадщини України та розказати у дописі коротку історію пам’ятки або цікавий факт про неї.

Допис потрібно позначити хештегом #селфізпам_ятками2024 #saveheritage #CulturalMonument #CulturalSite.

Ті учасники, хто опублікує найбільшу кількість фото з інформацією про пам’ятки, а також ті, чиї пости зберуть найбільшу кількість лайків зможуть отримати приз. Це подарункові сертифікати, які дозволять краще пізнати рідну культуру та більше дізнатися про культурну спадщину України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Квітня 2024 19:24

Партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем Patriot, – Шольц
18 Квітня 2024 20:32

Ворог продовжує активно штурмувати на Донецькому напрямку, – Генштаб
18 Квітня 2024 18:21

Українські і польські правоохоронці викрили російського агента, який готував можливий замах на Зеленського
18 Квітня 2024 17:25

Сирському представили нову українську бронемашину
18 Квітня 2024 16:27

Росія намагається поповнювати втрати контрактниками, щоб уникнути непопулярної мобілізації, – Bloomberg
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки