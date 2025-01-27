Економіка

Міністри закордонних справ ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії
27 Січня 2025 14:41
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Прапор ЄС над будівлею Європейського парламенту / Фото: AP
Прапор ЄС над будівлею Європейського парламенту / Фото: AP

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодили продовження санкцій проти РФ ще на шість місяців. Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

“Ці санкції й надалі позбавлятимуть Москву доходів, які використовуються для фінансування війни. Росія має заплатити за шкоду, якої вона завдає”, — написала Каллас.

Продовження санкцій викликало спротив з боку Угорщини. Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявляв, що Брюссель повинен переглянути політику санкцій та скасувати деякі обмеження. Він також наголосив, що Україна має відновити транзит російського газу.

Врешті Будапешт погодився не блокувати рішення, однак наполягав на врахуванні занепокоєння Угорщини щодо енергетичної безпеки. У відповідь ЄС зобов’язався оприлюднити заяву, яка врахує ці питання.


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