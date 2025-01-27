Міністри закордонних справ ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодили продовження санкцій проти РФ ще на шість місяців. Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

“Ці санкції й надалі позбавлятимуть Москву доходів, які використовуються для фінансування війни. Росія має заплатити за шкоду, якої вона завдає”, — написала Каллас.

Europe delivers: EU Foreign Ministers just agreed to extend again the sanctions on Russia.



This will continue to deprive Moscow of revenues to finance its war.



Russia needs to pay for the damage they are causing. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025

Продовження санкцій викликало спротив з боку Угорщини. Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявляв, що Брюссель повинен переглянути політику санкцій та скасувати деякі обмеження. Він також наголосив, що Україна має відновити транзит російського газу.

Врешті Будапешт погодився не блокувати рішення, однак наполягав на врахуванні занепокоєння Угорщини щодо енергетичної безпеки. У відповідь ЄС зобов’язався оприлюднити заяву, яка врахує ці питання.