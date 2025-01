Міністри закордонних справ ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодили продовження санкцій проти РФ ще на шість місяців. Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

“Ці санкції й надалі позбавлятимуть Москву доходів, які використовуються для фінансування війни. Росія має заплатити за шкоду, якої вона завдає”, — написала Каллас.

