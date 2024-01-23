Міністру МЗС Угорщини надіслали погрози українською

ЗМІ повідомляють, що до посольства Угорщини в Україні нібито надіслали погрози смертю на адресу очільника МЗС країни Петера Сійярто у зв’язку з його майбутнім візитом в Ужгород.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на Index

Видання з посиланням на свої дані пише, що лист надійшов на електронну пошту посольства Угорщини в Україні і написаний українською мовою.

У тексті записки, згідно з переказом, автор пише, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина “робить усе, щоб Україна програла у війні” та каже, що Сійярто 29 січня чекає “вибуховий прийом” і рекомендує починати приготування до похорону. Записка завершується словами, що “Бог пробачає, але українці – ні”.

Держсекретар угорського МЗС Тамаш Менцер у своєму Facebook заявив, що погроза “не стримає Петера Сійярто від представництва інтересів Угорщини”.

“Польський прем’єр атакує позицію Угорщини, яка виступає за мир, з неприйнятними заявами, а глава МЗС Петер Сійярто отримує погрози смертю. Хто вважає, що міністр закордонних справ Угорщини злякається – не знає Петера Сійярто”, – написав Менцер.