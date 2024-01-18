Суспільство

Міністра транспорту Сінгапуру звинуватили у корупції: пішов у відставку 

18 Січня 2024 12:58
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корупція

Міністр транспорту Сінгапуру С. Ісваран звинувачений у 27 злочинах у справі про корупцію. 

Про це повідомляє CNA.

Місцеве Бюро з розслідування корупції (CPIB) офіційно повідомило Ісварану про висунуті проти нього 27 звинувачень.

Сьогодні вранці у суді він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення.

Ісваран повідомив прем’єр-міністру, що поверне всі гроші, отримані як зарплату міністра та надбавки як члена парламенту з початку розслідування CPIB у липні минулого року.

“Оскільки Ісваран подав у відставку, він більше не отримуватиме зарплати чи допомоги від уряду”, — йдеться у повідомленні.

Ісваран був заарештований 11 липня минулого року в рамках розслідування агентства по боротьбі з підкупом.

Він обіймав посаду міністра транспорту з травня 2021 року.


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