Міністр закордонних справ Литви Будріс приїхав до Києва

У п’ятницю, 19 вересня, до Києва прибув міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Про свій візит він повідомив у соцмережі Х.

“Вітання з України! Київ стоїть міцно – вільний, хоробрий, стійкий. Незважаючи на безперервну російську агресію та смертоносні нічні атаки, українці не здаються – вони працюють, навчаються, творять, відбудовують. Їхня мужність захищає не тільки Україну, а й всю Європу”, – написав він.

Глава МЗС Литви також підтвердив незмінну підтримку України з боку його держави: “Завжди. Скрізь. До миру і перемоги”.