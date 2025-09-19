        Політика

        Міністр закордонних справ Литви Будріс приїхав до Києва

        Федір Олексієв
        19 Вересня 2025 14:24
        У п’ятницю, 19 вересня, до Києва прибув міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

        Про свій візит він повідомив у соцмережі Х.

        “Вітання з України! Київ стоїть міцно – вільний, хоробрий, стійкий. Незважаючи на безперервну російську агресію та смертоносні нічні атаки, українці не здаються – вони працюють, навчаються, творять, відбудовують. Їхня мужність захищає не тільки Україну, а й всю Європу”, – написав він.

        Глава МЗС Литви також підтвердив незмінну підтримку України з боку його держави: “Завжди. Скрізь. До миру і перемоги”.


