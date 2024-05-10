Суспільство

Міністр юстиції Грузії припустив, що протестуючі проти закону про іноагентів активісти могли “бити себе самі”

10 Травня 2024 08:47
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грузія
Прапор Грузії / Getty Images

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що напади на протестувальників здійснювали самі активісти.

Про це повідомляє “Новости-Грузия“.

“Я навіть не знаю, чи хтось сам себе бив, чи хтось інший застосовував до них фізичне насильство… Чому ви наполягаєте на тому, що хтось зазнав фізичного насильства з боку прихильника уряду чи когось ще? Якщо хтось і може організувати подібні заворушення, то це, звичайно, люди, які стоять за цими мітингами і які організують потужний протест у країні”, – сказав Брегадзе. 

Також напередодні керівна партія анонсувала створення публічних “чорних списків” громадян, які в соцмережах “відрізняються погрозами та поширенням розпалювання ненависті в соціальних мережах”, тобто тих, хто є противниками закону про “іноагентів” та учасників протестних акцій.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що такий список потрібен “для загального морального засудження”.


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