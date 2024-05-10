Міністр юстиції Грузії припустив, що протестуючі проти закону про іноагентів активісти могли “бити себе самі”

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що напади на протестувальників здійснювали самі активісти.

Про це повідомляє “Новости-Грузия“.

“Я навіть не знаю, чи хтось сам себе бив, чи хтось інший застосовував до них фізичне насильство… Чому ви наполягаєте на тому, що хтось зазнав фізичного насильства з боку прихильника уряду чи когось ще? Якщо хтось і може організувати подібні заворушення, то це, звичайно, люди, які стоять за цими мітингами і які організують потужний протест у країні”, – сказав Брегадзе.

Також напередодні керівна партія анонсувала створення публічних “чорних списків” громадян, які в соцмережах “відрізняються погрозами та поширенням розпалювання ненависті в соціальних мережах”, тобто тих, хто є противниками закону про “іноагентів” та учасників протестних акцій.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що такий список потрібен “для загального морального засудження”.