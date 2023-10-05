Міністр сільського господарства Німеччини завітав до Одеси

Міністр сільського господарства ФРН Джем Оздемір прибув з візитом в Одесу, де пообіцяв продовження підтримки України.

Про це повідомляє міністерство у соцмережі Х.

«Україна, як і раніше, має нашу повну підтримку та солідарність», – йдеться в дописі.

У відеозверненні міністр зазначив, що «перебуває на землі вільної України, що було би неможливо, якби плани Путіна та його злочинної банди реалізувалися», якби спротив і воля українців до свободи не були такими сильними.

Він також закликав не забувати, що йдеться не лише про Путіна, бо російський президент має багато агентів, спільників, також і на Заході, «деякі з них навіть є депутатами німецького Бундестагу». Тим важливіше зараз, під час гарячих дебатів, без «якщо чи або» стояти на боці України, щоби вона могла повністю відновити свою територіальну цілісність, підкреслив міністр.

Оздемір також повідомив про переговори з українським колегою Миколою Сольським, головними темами яких є маршрути експорту зерна через «коридори солідарності» та поглиблення співпраці.

Метою експорту українського зерна, за словами міністра, є не те, щоби воно «осідало» у Європі, а щоб прямувало в країни глобального півдня.

Оздемір і Сольський також взяли участь у відкритті лабораторії із захисту рослин, ветеринарної та харчової сертифікації.

Він також зазначив, що Німеччина є другим партнером України за обсягами надання фінансової підтримки. Також Берлін є другим партнером за обсягами надання військової допомоги, нагадав Оздемір у короткому інтерв’ю телеканалу Welt.

«Німеччина постачає, і надійно, те, що Україні допомагає в захисті», – підкреслив він.

Це другий візит Оздеміра в Україну на посаді міністра.

Перед прибуттям німецький міністр здійснив візити в Молдову та на Західні Балкани.