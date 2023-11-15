Міністр оборони України представив особовому складу нового командувача ССО

Міністр оборони Рустем Умєров у середу, 15 листопада, представив особовому складу командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Сергія Лупанчука.

Про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

«Разом з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку. Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії», – заявив міністр.

Умєров також подякував за службу генерал-майору Віктору Хоренку.

Крім того, міністр зауважив, що збільшення потужності ССО є пріоритетом оборонної політики держави.