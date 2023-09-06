Суспільство

Міністр оборони Румунії заявив, що на території країни виявили уламки дрона

6 Вересня 2023 16:07
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румунія, дрони

Міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що на території країни було знайдено уламки російського безпілотника.

Про це Ангел Тілвар сказав у коментарі Antena 3 CNN.

За першою інформацією, було виявлено кілька частин дрона, який Росія використала для атак на деякі об’єкти в Україні, а це означає, що безпілотник розбився на румунській території.

“Я підтверджую, що були виявлені частини, які могли б бути дроном”, — заявив очільник Міноборони Румунії.

Зазначається, що знахідку було зроблено у повіті Тулча, в районі Плауру, на кордоні з Україною, після вчорашніх нічних атак на дунайські порти України.

Наразі Ангел Тілвар перебуває в районі, де були виявлені уламки дрона.

“Було видно, що за досить короткий проміжок часу була серія атак, які Росія здійснила по українських портах і складах, тому я вважаю важливим посилити заходи безпеки. У нас буде більше спостережних пунктів, більше патрулів”, — сказав Тілвар.


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