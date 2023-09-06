Міністр оборони Румунії заявив, що на території країни виявили уламки дрона

Міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що на території країни було знайдено уламки російського безпілотника.

Про це Ангел Тілвар сказав у коментарі Antena 3 CNN.

За першою інформацією, було виявлено кілька частин дрона, який Росія використала для атак на деякі об’єкти в Україні, а це означає, що безпілотник розбився на румунській території.

“Я підтверджую, що були виявлені частини, які могли б бути дроном”, — заявив очільник Міноборони Румунії.

Зазначається, що знахідку було зроблено у повіті Тулча, в районі Плауру, на кордоні з Україною, після вчорашніх нічних атак на дунайські порти України.

Наразі Ангел Тілвар перебуває в районі, де були виявлені уламки дрона.

“Було видно, що за досить короткий проміжок часу була серія атак, які Росія здійснила по українських портах і складах, тому я вважаю важливим посилити заходи безпеки. У нас буде більше спостережних пунктів, більше патрулів”, — сказав Тілвар.