Суспільство

Міністр оборони пояснив умови для отримання військовими додаткових виплат у 70 тис. грн

12 Квітня 2024 20:13
армія, міноборони
Ілюстративне фото / Міністерство оборони України

Кабімін ухвалив рішення про збільшення грошових виплат для українських військовослужбовців та поліцейських до 170 000 гривень.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що тепер загальна сума виплат складатиметься з базової суми у 100 000 гривень та додаткової винагороди у 70 000 гривень. Додаткова винагорода в розмірі 70 тисяч гривень буде виплачуватись за кожні 30 днів активної участі в бойових діях як на лінії зіткнення, так і на території противника.

“Це рішення не тільки про мотивацію. Це рішення про справедливість. Воно стане додатковим стимулом для наших захисників, які щодня ризикують своїм життям, захищаючи нашу свободу та майбутнє”, – заявив Умєров.


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