Міністр оборони Польщі звинуватив Зеленського і українців у “короткій пам’яті”

Міністр оборони та віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш звинуватив українців та президента Володимира Зеленського у “короткій пам’яті”.

Про це він заявив в ефірі TVN24.

Косіняк-Камиш зазначив, що він розповів генеральному секретарю НАТО Марку Рютте про значну допомогу Польщі Україні, включаючи передачу військової техніки та гуманітарну допомогу на початку повномасштабного вторгнення. Однак, за його словами, від Зеленського прозвучала нота незадоволення, що Польща нібито не робить все, що може.

Міністр підкреслив, що Польща продовжує надавати допомогу, але є певні межі. Зокрема, він заявив, що не надасть обладнання, яке може загрожувати безпеці Польщі.