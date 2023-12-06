Міністр оборони Німеччини заявив, що мільйон боєприпасів від ЄС для України – недосяжна цифра

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що цифра у мільйон боєприпасів від ЄС для України “навряд чи буде досягнута” до весни 2024 року, але пообіцяв покращення ситуації.

Про це Пісторіус заявив в інтерв’ю телеканалу ZDF, повідомляє “Європейська правда”

“Ця цифра (у мільйон снарядів – ред.) породила очікування, які в підсумку не виправдалися. Один мільйон не так легко досягти для оборонної промисловості, яка перейшла з мирного часу”.

Водночас Пісторіус пообіцяв покращення ситуації з боєприпасами для України вже найближчим часом.

“Ви можете бути впевнені, що ситуація покращиться в найближчі місяці. Лише Німеччина надасть майже 200 000 боєприпасів. Але на все потрібен час, і це не питання політичних рішень чи фінансових ресурсів”, – підкреслив глава німецького Міноборони.