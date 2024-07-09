Міністр оборони Німеччини попросив у уряду додаткові 4 млрд євро для України, – Spiegel

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звернувся до міністра фінансів Крістіана Лінднера з проханням виділити додаткові 4 мільярди євро для військової підтримки України.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Spiegel.

Зазначається, що, близько 7 мільярдів євро, виділених у поточному федеральному бюджеті Німеччини на підтримку Києва, вже значною мірою використані або за ними є зобов’язання за контрактами.

Для нових поставок у другій половині 2024 року залишилося лише менше ніж 200 тисяч євро. За даними видання, Пісторіус вже неофіційно поінформував Лінднера, що пакет допомоги Україні в озброєннях має бути збільшений ще на 4 мільярди євро у другій половині 2024 року. Міністр оборони ФРН хоче використати додаткові гроші, щоб цього року надати Україні більше боєприпасів, терміново необхідних запчастин і, можливо, більше танків Leopard 1A.

Тим часом міністр фінансів Лінднер закликав уряд бути ощадливим. Надмірні витрати, такі як додаткові 4 мільярди для України, ймовірно, будуть для нього неприємними.

Під час візиту до військ на Алясці Пісторіус не захотів вдаватися в подробиці внутрішніх переговорів з Лінднером, а лише опосередковано підтвердив розмови з ним про нові кошти для України.

“Ми зараз працюємо над мобілізацією додаткових коштів, щоб ми могли продовжити нашу діяльність цього року”, – сказав міністр.