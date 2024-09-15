Міністр МЗС Польщі закликав скасувати пільги для українських чоловіків у Європі

Європейські уряди повинні припинити соціальні виплати українським чоловікам призовного віку, які проживають у їхніх країнах, заявив міністр закордонних справ Польщі, і цей захід, за його словами, допоможе Україні мобілізувати більше військ для боротьби з російськими військами.

Як пише Reuters, після зустрічі в Києві зі своїм українським колегою Радослав Сікорський заявив, що припинення соціальних виплат українським чоловікам-біженцям також піде на користь державним фінансам приймаючих країн Західної Європи.

Станом на липень цього року понад 4,1 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу, і близько 22% з них – дорослі чоловіки, свідчать дані статистичного відомства ЄС, Євростату.

“Припиніть виплачувати ці соціальні виплати для людей, які підлягають призову в українську армію. Не повинно бути ніяких фінансових стимулів для уникнення призову в Україні», – сказав Сікорський на конференції міжнародних лідерів у Києві.

“Це не є правом людини – отримувати гроші за те, щоб уникнути призову, щоб захищати свою країну. Ми в Польщі цього не робимо».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав заклик Сікорського.

“Настав час дійсно ставити питання про те, щоб Європейський Союз розробив програми для повернення українців додому. Безумовно, для цього мають бути створені відповідні умови. Але це має бути на порядку денному. І я підтримую ідею міністра Сікорського», – сказав Сибіга.