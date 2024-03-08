Політика

Міністр клімату Фінляндії прибув до Києва

8 Березня 2024 16:40
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київ, фінляндія
Кай Мюккянен / Getty Images

У п’ятницю, 8 березня міністр з питань довкілля та клімату Фінляндії Кай Мюккянен прибув до Києва, щоб оцінити шкоду, завдану навколишньому середовищу війною, а також обговорити підтримку Фінляндії у відновленні України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань довкілля та клімату Фінляндії.

Згідно з прес-релізом, Мікканен відправився до Києва, щоб обговорити екологічні збитки, завдані війною, енергетичну ситуацію в Україні та підтримку Фінляндією відновлення України та допомоги українському енергетичному сектору.

«Окрім величезних людських страждань, агресивна війна Росії завдала величезної шкоди навколишньому середовищу. Україна та її народ будуть страждати від їхніх наслідків далеко в майбутньому», – йдеться у повідомленні.


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