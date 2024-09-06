Суспільство

Міністр енергетики заявив, що за відсутності ворожих ударів по інфраструктурі, зима пройде добре
6 Вересня 2024 14:25
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енергетика
Герман Галущенко / Міністерство енергетики України

За відсутності нових важких ударів російської армії по енергетиці, Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення.

Такий прогноз дав міністр енергетики Герман Галущенко під час виступу у Верховній Раді.

“Якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму в нормальному режимі. Якщо вони будуть, то, безумовно, передбачити вплив на систему таких ударів на сьогодні складно”, – сказав він.

За його словами, всі оцінки проходження ОЗП щодо того, що “20 годин або 18 годин не буде світла”, дуже умовні й не мають нічого спільного з реальністю.


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