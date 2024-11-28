Міністерська комісія визнала бракованими 24 тисячі 120-мм мін

Український уряд повідомив про необхідність повернення 24 тисяч 120-мм мін, виготовлених одним із вітчизняних виробників. Ця кількість становить менше ніж 1% від загального обсягу продукції, виробленої цього року, повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Проблема виникла після виявлення нештатного спрацювання кількох компонентів у продукції одного із вітчизняних заводів. Претензія до виробника надійшла від Командування Сил логістики ЗСУ 20 листопада.

Мінстратегпром підкреслює, що цьогоріч до Сил оборони передали мільйони одиниць артилерійських та мінометних боєприпасів українського виробництва. Проблемна партія (54 тисячі мін) наразі проходить перевірку.

У міністерстві запевняють, що повернення дефектних мін не впливає суттєво на масштаби постачання боєприпасів, а контроль якості в промисловості буде посилено.