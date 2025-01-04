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ГУР повідомляє про критичний стан військового злочинця, причетного до масового вбивства в селі Гроза
4 Січня 2025 17:27
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Константин Нагайко с мамашей / Фото ГУР

3 січня 2025 року в населеному пункті Шуя Івановської області Росії стався вибух, внаслідок якого важкі поранення отримав капітан Константін Наґайко, командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, Наґайко перебував на чергуванні у своїй військовій частині. У результаті вибуху він отримав множинні уламкові ураження майже всіх органів, включно з мозком. Йому зробили трепанацію черепа, але стан залишається критичним, а шанси на одужання оцінюються як мінімальні.

Капітан Наґайко, 29 років, народився 6 листопада 1995 року в місті Свободний Амурської області РФ. Він закінчив Санкт-Петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військову артилерійську академію.

Наґайко безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України, зокрема у здійсненні ракетних ударів балістичними ракетами “Іскандер” по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

Його підрозділ є винним у воєнному злочині в селі Гроза Куп’янського району Харківщини. 5 жовтня 2023 року під час поминок у місцевому кафе ракетним ударом було вбито 59 цивільних, зокрема восьмирічного хлопчика.

У російській 112-й ракетній бригаді ходять чутки, що вижити у Наґайка майже немає шансів.


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