Мінімум п’ять країн не хочуть вступу України до НАТО – Politico

Німеччина, США, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія чинять опір вступу України до НАТО.

Про це пише Politico.

Видання пише, що План перемоги президента Володимира Зеленського стикається з проблемою, оскільки базується на отриманні Україною запрошення до вступу в НАТО, а деякі ключові члени альянсу не зацікавлені в тому, щоб це сталося.

“За словами чотирьох американських і натовських чиновників і дипломатів, які на умовах анонімності поділилися останніми внутрішніми дискусіями, Німеччина та США є одними з найбільших держав, які повільно реагують на заклик Зеленського про негайне запрошення до вступу в НАТО”.

Деталі: Politico зазначає, що ключові члени Альянсу стурбовані тим, що можуть бути втягнуті у війну з Росією.

В інтерв’ю виданню посол США в НАТО Джуліанна Сміт, яка залишає посаду, підкреслила американську позицію.

“На сьогоднішній день альянс не досяг тієї точки, коли він готовий запропонувати членство або запрошення Україні”.

Німеччина і США – не єдині блокувальники. Угорщина і Словаччина також чинять опір, але вони виходять з іншої відправної точки. Їхні нинішні популістські лідери займають загалом прокремлівську позицію: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував кошти ЄС на озброєння України і вийшов з програми НАТО з надання летальної допомоги Києву.

У своєму дописі в соціальній мережі Орбан назвав план перемоги Зеленського “більш ніж жахливим”.

Словацький президент Роберт Фіцо раніше цього місяця попередив, що вступ України до НАТО “стане гарною основою для третьої світової війни”, і пообіцяв, що “ніколи не погодиться” на це.

Є й інші країни, які не прагнуть швидко рухатися назустріч Києву, а задовольняються тим, що ховаються в тіні.

“Такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, ховаються за спинами США та Німеччини. Вони не хочуть”, – сказав один з чиновників НАТО. Другий чиновник сказав, що країни “підтримують цю ідею абстрактно, але як тільки вона наблизиться до матеріалізації”, вони почнуть виступати проти неї більш публічно.

Втім, офіційні особи, які спілкувалися з Politico, прагнули підкреслити, що ні США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до альянсу.