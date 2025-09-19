Мінфін не виключає, що держбюджет-2025 знову переглянуть

Міністр фінансів Сергій Марченко не виключив, що державний бюджет України на 2025 рік може бути знову переглянутий через додаткові потреби сектору безпеки та оборони.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

“Існує ймовірність, що ми будемо змушені змінювати бюджет 2025 року для збільшення ресурсів сектору безпеки та оборони. Це пов’язано із ситуацією на фронті. Ми готові оперативно реагувати, навіть якщо доведеться ухвалювати складні рішення”, — сказав Марченко.

Міністр додав, що тривають консультації з представниками оборонного сектору, міністром оборони та першим віцепрем’єр-міністром.

“Ми шукаємо оптимальний спосіб розподілу цих видатків та час, коли звернемося до депутатів. Сподіваюся на їхнє розуміння необхідності збільшення бюджету”, — зазначив він.