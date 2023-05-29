Економіка

Мінекономіки пропонує суттєво підвищити “мінімалку”

29 Травня 2023 15:01
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зарплатня

Влада обговорює розмір мінімальної заробітної плати на 2024 рік, Мінекономіки пропонує збільшити на 14%. Про це повідомила Федерація профспілок, посилаючись на перше засідання спільної робочої комісії з підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімалки.

Мінекономіки вже надало Міністерству фінансів дані, згідно з якими розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 грн.

У зв’язку з цим пропозиції на 2024 рік полягають в наступному:

  • збільшити розмір мінімальної заробітної плати – 7651 грн (зараз – 6700 грн);
  • збільшити розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки – 3443 грн (зараз – 2893 грн).

На сьогодні Міністерство фінансів очікує від Міністерства економіки уточнений макропрогноз, щоб порахувати необхідні бюджетні видатки для забезпечення запропонованих розмірів мінімалки. Цю інформацію мають передати до 19 червня.


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