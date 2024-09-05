Політика

Міндовкілля очолила Світлана Гринчук
5 Вересня 2024 15:59
кабмін, кадри, рада
Світлана Гринчук / Фото: Міністерство енергетики України

Верховна Рада призначила Світлану Гринчук новим міністорм захисту довкілля та природних ресурсів. До цього вона була заступницею міністра енергетики.

Рішення підтримали 246 народних депутатів, повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

Посаду заступниці міністра енергетики вона обіймала з вересня 2023 року. Має фінансово-економічну освіту, є кандидатом економічних наук.

Протягом попередньої роботи в Міндовкілля Гринчук опікувалась ратифікацією та імплементацією Паризької кліматичної угоди та забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов’язань за Кіотським та Монреальським протоколами. У 2022 році працювала заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Вересня 2024 16:49

Кадрові зміни в Кабміні: Рада призначила нових міністрів
5 Вересня 2024 18:05

Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по Полтаві завершено
5 Вересня 2024 17:45

“Велике перезавантаження” уряду: що відомо про нових міністрів
5 Вересня 2024 16:56

Правоохоронці затримали чиновників Міноборони, які вимагали хабарі за соцвиплати для поранених воїнів
5 Вересня 2024 16:18

Президент Румунії підписав указ про передачу Україні ЗРК Patriot
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки