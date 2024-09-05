Міндовкілля очолила Світлана Гринчук

Верховна Рада призначила Світлану Гринчук новим міністорм захисту довкілля та природних ресурсів. До цього вона була заступницею міністра енергетики.

Рішення підтримали 246 народних депутатів, повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

Посаду заступниці міністра енергетики вона обіймала з вересня 2023 року. Має фінансово-економічну освіту, є кандидатом економічних наук.

Протягом попередньої роботи в Міндовкілля Гринчук опікувалась ратифікацією та імплементацією Паризької кліматичної угоди та забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов’язань за Кіотським та Монреальським протоколами. У 2022 році працювала заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.