Політика

Міллі: Україна має від 30 до 45 днів для завершення контрнаступу

10 Вересня 2023 10:17
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контрнаступ

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що погодні умови дозволять українським військовим продовжувати активні наступальні дії протягом 30-45 днів.

В інтерв’ю ведучій недільного ранкового телешоу ВВС Лоре Кунсберг Міллі зазначив, що з настанням осінньої погоди Збройним силам України буде важче маневрувати.

Він також заявив, що українська армія рухається вперед, хоча повільніше, ніж очікувалося.

«Важкі бої все ще трывають. Українці б’ються і послідовно просуваються, – заявив Міллі. — Залишилася ще деяка кількість часу, ймовірно, близько 30-45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки що не закінчили. Бої ще не закінчилися. [ЗСУ] поки що не закінчили бойову фазу того, що вони запланували».

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що український контрнаступ продовжиться і за погіршення погоди та настання холодів. “Бойові дії так чи інакше продовжаться. У холоди, при вологості та сльоті складніше боротися, але бої будуть йти далі. Контрнаступ триватиме”, – сказав він на зустрічі “Ялтинської європейської стратегії” (YES) у Києві.

Він визнав, що контрнаступ йде повільніше, ніж багато хто сподівався, і пов’язав це з великою концентрацією мін, залишених росіянами, а також з атаками російських дронів-камікадзе.

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку літа, проте з того часу українські війська зуміли звільнити лише невеликий обсяг території на півдні країни. Проте ЗСУ заявили, що зуміли прорвати першу та найбільш укріплену лінію оборони російської армії у Запорізькій області.

«Я з самого початку говорив, що ця війна буде довгою, повільною, важкою та пов’язаною з великою кількістю жертв. Так і відбувається», — прокоментував Міллі.


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