Техно

Microsoft надасть Україні ще 100 млн доларів на техдопомогу

3 Листопада 2022 15:05
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допомога, Microsoft

Україна зможе безкоштовно користуватися хмарними сервісами та центрами обробки даних Microsoft по всій Європі протягом 2023 року, оголосила технологічна корпорація.

Microsoft пообіцяла надати додаткову технологічну допомогу у розмірі майже 100 мільйонів доларів, внаслідок чого загальний обсяг підтримки України з початку російського вторгнення у лютому перевищить 400 мільйонів доларів.

Підтримка компанії “дозволить державним установам, критично важливим об’єктам інфраструктури та іншим секторам в Україні продовжувати керувати своєю цифровою інфраструктурою та обслуговувати громадян через хмару Microsoft”, написав президент Microsoft Бред Сміт у своєму блозі.


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