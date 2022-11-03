Microsoft надасть Україні ще 100 млн доларів на техдопомогу

Україна зможе безкоштовно користуватися хмарними сервісами та центрами обробки даних Microsoft по всій Європі протягом 2023 року, оголосила технологічна корпорація.

Microsoft пообіцяла надати додаткову технологічну допомогу у розмірі майже 100 мільйонів доларів, внаслідок чого загальний обсяг підтримки України з початку російського вторгнення у лютому перевищить 400 мільйонів доларів.

Підтримка компанії “дозволить державним установам, критично важливим об’єктам інфраструктури та іншим секторам в Україні продовжувати керувати своєю цифровою інфраструктурою та обслуговувати громадян через хмару Microsoft”, написав президент Microsoft Бред Сміт у своєму блозі.