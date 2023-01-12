Техно

Microsoft надасть співробітникам право на нескінченну відпустку

12 Січня 2023 20:58
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Microsoft

Керівництво Microsoft ухвалило рішення дати всім співробітникам у США право брати нескінченну кількість відпусток з наступного тижня, з 16 січня, в рамках нової політики «Вихідний на власний розсуд», повідомляє CBS. Працівникам дозволять не обмежуватись фіксованою кількістю днів протягом року.

У компанії пояснили своє рішення тим, що тепер робота стала гнучкішою, а керівництво намагається слідувати цим трендам, надаючи співробітникам можливість самим визначати тривалість відпочинку.

При цьому нові умови не стосуватимуться погодинних працівників і тих, хто працює за межами США (близько 99 тисяч осіб).

Крім того, Microsoft запропонувала співробітникам 10 гарантованих днів відпустки для проведення корпоративних заходів, або у випадках хвороб, виконання зобов’язань як присяжні та на випадок смерті родичів.

Практику необмеженої відпустки вже застосовують в інших IT-компаніях, зокрема Netflix, Hubspot, Oracle і Salesforce. Однак були випадки, коли від такої практики відмовлялися, наприклад, у 2015 році Kickstarter скоротив цей період до 25 днів через те, що багато працівників, навпаки, стали брати менше днів для відпочинку, тому що не розуміли, скільки днів вони реально заслуговують.


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