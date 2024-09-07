МІ-6 і ЦРУ попереджають про “безрозсудну кампанію саботажу по всій Європі”, яку веде Росія

Росія веде «безрозсудну кампанію саботажу» по всій Європі, попередили керівники МІ-6 і ЦРУ у своїй першій в історії спільній заяві, передає Sky News.

Сер Річард Мур і Білл Бернс також заявили, що Великобританія і США зіткнулися з «безпрецедентним набором загроз», і заявили, що весь світовий порядок перебуває під найсерйознішою напругою з часів холодної війни.

У газетній статті шпигуни вказали на війну Володимира Путіна в Україні, а також описали Китай як «головний розвідувальний і геополітичний виклик 21-го століття».

Вони торкнулися секретної роботи, яку проводять їхні відомства, намагаючись зменшити ймовірність більш масштабного конфлікту на Близькому Сході, і розповіли, що МІ-6 і ЦРУ «невпинно працюють над тим, щоб досягти припинення вогню в секторі Газа».

Крім того, сер Річард і пан Бернс підкреслили «відродження» небезпеки, яку становить Ісламська держава.

«Сьогодні ми співпрацюємо в суперечливій міжнародній системі, де наші дві країни стикаються з безпрецедентним набором загроз», – написали сер Річард і пан Бернс у своїй статті для Financial Times.

«Немає сумнівів, що міжнародний світовий порядок – збалансована система, яка призвела до відносного миру і стабільності і забезпечила зростання рівня життя, можливостей і процвітання – знаходиться під загрозою, якої ми не бачили з часів холодної війни», – написали вони.

Боротьба з такими ризиками лежить в основі того, що керівники розвідок назвали особливими відносинами між їхніми країнами.

«Довіра, відкритість, конструктивний виклик, дружба», – написали вони. “На ці характеристики можна покладатися і в наступному столітті, так само як і на нашу спільну рішучість залишатися провідниками глобального миру і безпеки”.

Щодо Росії керівники МІ-6 і ЦРУ заявили, що російська розвідка веде «безрозсудну кампанію саботажу по всій Європі».

Вони не навели конкретних прикладів, але йдеться про низку таємничих диверсій і підпалів об’єктів інфраструктури у Великій Британії, Німеччині та країнах Балтії.

Також повідомляється, що американська розвідка зірвала ймовірну російську змову з метою вбивства головного виконавчого директора провідного німецького виробника зброї.

Окрім фізичного саботажу, сер Річард і пан Бернс попередили про загрозу, яку становлять для західних демократій російські інформаційні операції.

Вони говорили про «цинічне використання Кремлем технологій для поширення брехні та дезінформації, покликаних вбити клин між нами».

Щодо війни Росії в Україні, представники розвідки заявили: «Ми повинні продовжувати цей важливий процес: «Залишатися на цьому курсі життєво важливо як ніколи. Путіну не вдасться знищити суверенітет і незалежність України».

Вони заявили, що військовий конфлікт продемонстрував вплив технологій на полі бою.

“Війна в Україні стала першою у своєму роді війною, яка поєднала програмне забезпечення з відкритим кодом з передовими технологіями ведення бойових дій, використовуючи комерційні і військові супутникові знімки, технології безпілотників, кібервійни високої і низької складності, соціальні мережі, розвіддані з відкритих джерел, безпілотні літальні і морські апарати і інформаційні операції – а також людську і радіотехнічну розвідку – з такою неймовірною швидкістю і в таких неймовірних масштабах. Найбільше це підкреслило необхідність адаптації, експериментів і інновацій».