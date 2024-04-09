Політика

Мета Росії – “витиснути” людей із Харкова, – Зеленський

9 Квітня 2024 17:40
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ппо, війна, зеленський
Президент Володимир Зеленський та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов / Фото: ОП

Війська РФ посилили удари по Харкову, тому що Кремль хоче зробити це місто непридатним для життя.

“Мета Росії абсолютно очевидна – вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни”, – сказав Зеленський після візиту у Харківську область.

Зеленський також зауважив, що Україна повинна зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше міст і громад були захищені від російської агресії.

“І всі наші партнери у світі мають знати, що довіру до них та майбутнє демократичного, вільного світу можна здобути саме зараз і саме в таких містах, як наш Харків, як Запоріжжя, як Херсон, як багато міст Сумщини, Донеччини, як Миколаїв, як міста Чернігівщини, Дніпровщини – усі, де потрібна ППО, усі, які потребують політичної волі світу – рішень, щоб жити, щоб перемогти російський терор. Є й наші рішення для посилення ППО тут, у Харкові”, – сказав президент.

Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі.

Через це у Харкові достроково завершили опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак Росії.

Також серйозних руйнувань зазнала енергетична інфраструктура, у місті діють графіки погодинних відключень світла.


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