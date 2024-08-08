Політика

Мета прориву у Курській області – перенесення бойових дій на російську територію, – NYT
8 Серпня 2024 19:53
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війна
Ілюстративне фото / kursk-izvestia.ru

Мета прориву у Курській області – це перенесення бойових дій на російську територію і послабити тиск на сході України.

Про це, як повідомляє The New York Times, заявив високопоставлений український чиновник.

“Ми перебуваємо в стані війни”, – сказав він, маючи на увазі нанесення ударів по території противника. “Чому Росія може, а ми ні?”.

За словами високопоставленого українського чиновника, поки що операція проходить “набагато успішніше” за попередні транскордонні рейди.

Успіх операції Bloomberg пояснює повним ігноруванням РФ попереджувальних сигналів про напад.

“За словами людини, близької до Кремля, Герасимов і вищі чиновники РФ проігнорували попередження розвідки про те, що українські солдати збираються біля кордону із західною Курською областю Росії, за два тижні до початку наступу”, – пише Bloomberg.

Як пише видання, ніхто не поінформував про це президента Володимира Путіна. Війська всередині Росії були захоплені зненацька і практично не чинили опору українському наступу. 

Хоча Герасимова навряд чи буде знято з посади в короткостроковій перспективі, терпіння в Кремлі щодо його керівництва військовими діями закінчується, сказало джерело Bloomberg.


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