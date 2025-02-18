Meta хоче прокласти найдовший у світі підводний інтернет-кабель

Американська компанія Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, оголосила про будівництво підводного кабелю довжиною 50 000 км, що перевищує окружність Землі.

Як повідомляється в блозі компанії, проєкт Waterworth з’єднає США, Індію, Південну Африку, Бразилію та інші регіони, ставши найдовшим підводним кабелем у світі.

У Meta зазначають, що цей інфраструктурний проєкт забезпечить “найкраще в галузі підключення” між п’ятьма континентами та підтримає розвиток штучного інтелекту. Кабель складатиметься з 24 волоконних пар, що значно підвищить його пропускну здатність.

“Це багатомільярдна інвестиція, яка зміцнить глобальні цифрові магістралі, створивши три нові океанські коридори з високошвидкісним підключенням, необхідним для впровадження інновацій ШІ”, — наголосили в Meta.