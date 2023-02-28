Мессі став найкращим футболістом року за версією ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визнала нападаючого збірної Аргентини та французького клубу “Парі Сен-Жермен” (ПСЖ) Ліонеля Мессі найкращим гравцем 2022 року. Церемонія нагородження відбулася у понеділок, 27 лютого.

Мессі став лауреатом нагороди The FIFA Best у номінації найкращий гравець року вдруге у кар’єрі. До цього він отримував нагороду у 2019 році. До шорт-листу номінантів цього року також увійшли нападники збірної Франції Карім Бензема з мадридського “Реала” та одноклубник Мессі з ПСЖ Кілліан Мбаппе.

Цього сезону Мессі вперше став чемпіоном світу, завоювавши трофей зі збірною Аргентини на турнірі, що пройшов у Катарі. Його також визнали найкращим гравцем ЧС-2022.