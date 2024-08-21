Мешканцям Дніпропетровщини, які палили авто військових, оголосили підозру

П’ятьом жителям Дніпропетровської області, які підпалювали автомобілі ЗСУ, загрожує до 10 років тюрми.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними прокуратури, п’ятеро жителів Кривого Рогу та Дніпра у Телеграмі встановили зв’язок з невідомими особами, які запропонували їм “підзаробити” на підпалі автомобілів, що належать військовим ЗСУ або мають символіку збройних формувань. Замовники надали чоловікам чіткі інструкції й алгоритми вчинення злочину.

У результаті зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили чотири автівки військовослужбовців. Свої дії вони знімали на мобільні телефони, а фото і відео надсилали замовникам як звіт.

Фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ та умисного пошкодження майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У прокуратурі додали, що під час обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.