Кримінал

Мешканцям Дніпропетровщини, які палили авто військових, оголосили підозру
21 Серпня 2024 07:50
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авто, дніпро, зсу
Спалене авто / Прокуратура

П’ятьом жителям Дніпропетровської області, які підпалювали автомобілі ЗСУ, загрожує до 10 років тюрми.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними прокуратури, п’ятеро жителів Кривого Рогу та Дніпра у Телеграмі встановили зв’язок з невідомими особами, які запропонували їм “підзаробити” на підпалі автомобілів, що належать військовим ЗСУ або мають символіку збройних формувань. Замовники надали чоловікам чіткі інструкції й алгоритми вчинення злочину.

У результаті зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили чотири автівки військовослужбовців. Свої дії вони знімали на мобільні телефони, а фото і відео надсилали замовникам як звіт.

Фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ та умисного пошкодження майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У прокуратурі додали, що під час обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.


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