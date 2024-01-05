Суспільство

Мешканцям Бєлгорода запропонували евакуюватися

5 Січня 2024 19:36
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росія

Мешканцям Бєлгорода оголосили про можливість евакуації з міста через часті скарги на обстріли.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Він уточнив, що такою можливістю вже скористалися кілька сімей.

«Бачу кілька звернень у соціальних мережах, де пишуть: „Нам страшно, допоможіть нам виїхати в безпечне місце“. Звичайно, допоможемо! Уже кілька сімей перевезли», — написав Гладков.

Перевозити жителів планують у Старий Оскол або Губкін. Також влада Бєлгорода радить жителям обклеїти вікна будинків скотчем, щоб захиститися від вибухів.


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