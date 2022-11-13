Суспільство

Мешканців звільненої Херсонщини закликають евакуюватися

13 Листопада 2022 18:27
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евакуація, херсон

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликає мешканців звільнених територій області евакуюватися через високий ризик ворожих обстрілів.

“Шановні жителі Херсона та звільнених населених пунктів області! На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми. Ми це неодноразово бачили в багатьох звільнених населених пунктах. Також підлі вороги перед втечею завдали серйозних руйнувань нашій критичній інфраструктурі, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.

Тому наполегливо рекомендуємо вам евакуюватися до більш безпечних регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам із цим допомогти”, – написав Янушевич у Telegram.

Щоб уточнити інформацію та записатися на евакуацію, мешканці можуть звернутися на “гарячу лінію”: 0 800 330 951; 38 091 481 7845.

Янушевич запевнив, що евакуйовані мешканці отримуватимуть усю необхідну допомогу.


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