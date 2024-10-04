Суспільство

Мешканців ТОТ Запоріжжя почали призивати до російської армії
4 Жовтня 2024 21:31
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армія, запоріжжя, мобілізація, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочався”призов” українців на строкову. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров порадив чоловікам звертатись до державного проєкту “Хочу жить”.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, після російського призову українців відправляють у “навчальні центри” в тимчасово окупованому Криму чи Новоросійську.

“Призову підлягають мешканці, які отримали російські паспорти. Але хочу зазначити, що після 2,5 років окупації перебувати на ТОТ, не отримавши паспорт, – це фізична загроза для життя та здоровʼя. По-друге, після призову наших мешканців відправляють до навчальних центрів на території окупованого Криму або Новоросійська, і після того відправляють на лінію фронту”, – розповів Федоров.

Він наголосив, що призов РФ українців на ТОТ є прямим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.

“Мешканці захоплених територій, яких змусили вступити до ворожої армії, можуть звернутися в український державний проєкт “Хочу жить” і врятувати своє життя. Росія грубо порушує конвенцію про захист цивільного населення під час війни: державі-окупанту забороняється примушувати мешканців ТОТ служити в армії країни-окупанта”, – підкреслив Федоров.


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