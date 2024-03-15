Суспільство

Мешканці шести прикордонних громад Сумщини виїхали, – ОВА

15 Березня 2024 20:25
читать на русском →
евакуація
Евакуація з прикордонних населених пунктів Сумщини / Фото: Сумська ОВА

На Сумщині триває евакуація людей з прикордонних територій. З 22 населених пунктів, розташованих у прикордонній зоні евакуювали всіх мешканців.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

“З Великописарівської громади Охтирського району, де зараз найбільш загострена безпекова ситуація, за останні три дні виїхали понад 180 жителів. Найбільша кількість людей — 84 місцевих, серед яких 20 дітей — виїхали з Великої Писарівки після масованих обстрілів громади”, – йдеться у повідомленні.

Лише протягом останніх пʼяти днів від атак на громаду загинули три людини, поранені — 13.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Березня 2024 21:22

У Раді розповіли, на якій стадії зараз законопроєкт про мобілізацію
15 Березня 2024 21:30

Байден назвав Путіна бандитом та закликав підтримати фінансування для України
15 Березня 2024 20:08

На фронті відбулося 69 бойових зіткнень за добу – Генштаб ЗСУ
15 Березня 2024 19:37

Макрон, Шольц і Туск на зустрічі в Берліні погодили низку рішень щодо допомоги Україні
15 Березня 2024 18:21

Зеленський провів нараду з керівниками Сил оборони
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
усі думки