Мешканці шести прикордонних громад Сумщини виїхали, – ОВА

На Сумщині триває евакуація людей з прикордонних територій. З 22 населених пунктів, розташованих у прикордонній зоні евакуювали всіх мешканців.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

“З Великописарівської громади Охтирського району, де зараз найбільш загострена безпекова ситуація, за останні три дні виїхали понад 180 жителів. Найбільша кількість людей — 84 місцевих, серед яких 20 дітей — виїхали з Великої Писарівки після масованих обстрілів громади”, – йдеться у повідомленні.

Лише протягом останніх пʼяти днів від атак на громаду загинули три людини, поранені — 13.