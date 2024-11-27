Мешканці Південної Кореї переважно проти надання зброї Києву – опитування

82% південнокорейців виступають проти надання Україні військової допомоги.

Про це пише Reuters.

Опитування проводили на тлі заяви президента України Володимира Зеленського, що Київ планує офіційно звернутися до Сеула із запитом на постачання зброї, включно з артилерією та системами протиповітряної оборони.

Разом із тим, за даними Reuters, переговори можуть ускладнитися через політичну невизначеність після можливого повернення Дональда Трампа до влади у США.

Хоча більшість опитаних у Південній Кореї виступають проти постачання зброї Україні, вони визнають, що поглиблення співпраці між Росією та Північною Кореєю створює загрозу для Сеула.