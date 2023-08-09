Суспільство

Америка посилила санкції проти Білорусі

9 Серпня 2023 18:41
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білорусь, санкції, сша

9 серпня Сполучені Штати ввели новий пакет санкцій проти Білорусі. У санкційному списку авіалінії “Белавіа” й Мінський завод цивільної авіації.

Про це повідомляється на сайті міністерства фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами американського Мінфіну оновило свій список особливо позначених громадян і заблокованих осіб.

Так, санкції ввели проти двох синів і дружини білоруського бізнесмена Олексія Олексіна. З 2021 року проти нього і його компаній запроваджено обмеження ЄС, Сполучених Штатів, Канади, Швейцарії, Японії та України.

До санкційного списку США також потрапили:

  • Чотири представники Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю Білорусі;
  • гендиректор ВАТ “Білоруський металургійний завод”;
  • Відділ фінансових розслідувань Комітету держконтролю Білорусі;
  • білоруська державна авіакомпанія “Белавіа”;
  • ВАТ “Мінського заводу цивільної авіації № 407”.

Окрім цього, Сполучені Штати ввели обмеження проти літака Bombardier CRJ-200ER, яким користуються сини білоруського диктатора Олександра Лукашенка і прем’єр-міністр Білорусі Роман Головченко.


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