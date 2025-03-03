Мерц вважає скандал на зустрічі Зеленського й Трампа спровокованою ескалацією, – AFP

Лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини, кандидат на посаду канцлера ФРН Фрідріх Мерц висловив підозру, що скандал під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому був спланований США. Це була “очевидно навмисна ескалація”.

Про це пише агенція AFP.

“На мою думку, це була не спонтанна реакція на втручання Зеленського, а, очевидно, навмисна ескалація на цій зустрічі в Овальному кабінеті”, – сказав Мерц у понеділок у Берліні.

Він “також був дещо здивований тоном діалогу, який не був корисним для справи”.

За словами Мерца, зіткнення Зеленського з президентом США Дональдом Трампом вписується в нинішню поведінку американського уряду. Він наголосив, що переглядав відео зустрічі кілька разів. “Це все ж таки частина низки подій останніх тижнів і місяців, включно з виступом американської делегації на Мюнхенській конференції з безпеки, і ми бачимо певну послідовність у тому, що зараз відбувається у Вашингтоні”.

Для європейців та їхніх оборонних можливостей це є сигналом до дії. “Я виступаю за те, щоб ми готувалися до того, що в найближчі роки й десятиліття нам доведеться набагато більше робити для власної безпеки”, – сказав Мерц. Водночас він закликав “зробити все можливе, щоб утримати американців у Європі”. На його думку, США також мають у цьому власний інтерес.