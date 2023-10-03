Мер Сум отримав підозру в отриманні понад 2 мільйонів хабаря

Меру міста Суми і посадовцю Департаменту інфраструктури Сумської області, яких напередодні затримали на хабарництві, повідомили про підозру.
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Меру міста Суми і посадовцю Департаменту інфраструктури Сумської області, яких напередодні затримали на хабарництві, повідомили про підозру.
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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