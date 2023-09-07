Суспільство

Мер міста у Німеччині так надихнувся Україною, що пішов на військову службу

7 Вересня 2023 18:30
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німеччина, війська

Німецький чиновник Ульф Кемпфер надихнувся боротьбою України і пішов на військову службу.

Про це повідомляє Telegram-канал BILD

Ульф Кемпфер, як і багато німців, в юності відмовився від проходження військової підготовки з етичних міркувань на користь альтернативної цивільної служби. Однак після вторгнення Росії в Україну він змінив свою думку і відкликав свою відмову 1991 року. 

“Якби Україна не захищала свою землю зі зброєю, зараз вона була б окупованою Росією країною”, – сказав чоловік.

Тепер Кемпфер проходить тижневе навчання в Мюрвікському військово-морському училищі у складі групи “цивільних управлінців” із найрізноманітніших галузей – від бізнесу до журналістики та політики. Такі навчання для охочих проходять регулярно.


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