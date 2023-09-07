Мер міста у Німеччині так надихнувся Україною, що пішов на військову службу

Німецький чиновник Ульф Кемпфер надихнувся боротьбою України і пішов на військову службу.

Про це повідомляє Telegram-канал BILD.

Ульф Кемпфер, як і багато німців, в юності відмовився від проходження військової підготовки з етичних міркувань на користь альтернативної цивільної служби. Однак після вторгнення Росії в Україну він змінив свою думку і відкликав свою відмову 1991 року.

“Якби Україна не захищала свою землю зі зброєю, зараз вона була б окупованою Росією країною”, – сказав чоловік.

Тепер Кемпфер проходить тижневе навчання в Мюрвікському військово-морському училищі у складі групи “цивільних управлінців” із найрізноманітніших галузей – від бізнесу до журналістики та політики. Такі навчання для охочих проходять регулярно.