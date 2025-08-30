Мер міста Рені потрапив у ДТП на Одещині: загинула його мати, він та його 5-річний син – у лікарні

Автопригода сталася сьогодні, 30 серпня, вдень на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 53-річний водій позашляховика «Lexus» допустив виїзд із проїжджої частини в кювет з подальшим перекиданням автомобіля.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 72-річна жінка, яка перебувала на пасажирському місці. Водія та 5-річного хлопчика, який також знаходився в автівці, каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами. Чоловіка буде перевірено на стан спʼяніння.

У поліції не розкривають особу водія, але за інформацією місцевих ЗМІ у ДТП потрапив мер міста Рені Ігор Плехов.

На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління обласної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники сектору реагування патрульної поліції територіального відділення поліції, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема уважно стежити за дорожньою обстановкою і відповідно реагувати на її зміни.