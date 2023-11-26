Економіка

Мер Львова звернувся до поляків, які блокують кордон з Україною

26 Листопада 2023 16:42
читать на русском →
кордон

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до поляків з проханням припинити блокаду українського кордону, яка триває з початку листопада.

Про це він написав у Facebook, опублікувавши пост польською мовою.

Мер Львова закликав блокувальників «повернутися до реальності».

«Увесь ваш гігантський внесок у перемогу України у цій війні зводиться нанівець групою маргіналів, які блокують гуманітарні поставки країні, яка вже другий рік захищає свою незалежність та безпеку Європи. Чи має Польща мужність, політичну волю та громадянські інструменти припинити цю ганебну блокаду України? Ціна занадто висока», — зазначив Садовий.

Польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною з 6 листопада. Вони заблокували три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту: Корчова — Краковець, Гребенне — Рава-Руська та Дорогуськ — Ягодин. 22 листопада блокаду пункту пропуску Ягодин — Дорогуськ на українсько-польському кордоні продовжили до 1 лютого 2024 року.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Листопада 2023 19:29

Під Авдіївкою відбито 24 атаки російських військ
26 Листопада 2023 19:46

У Криму море вийшло з берегів, йде евакуація людей
26 Листопада 2023 18:57

Безугла не змогла випитати у Залужного плани на війну і хоче, щоб він пішов
26 Листопада 2023 15:45

Newsweek: Чи дійсно США хочуть, щоб Україна перемогла Росію?
26 Листопада 2023 15:17

ДСНС попередила, що негода бушуватиме ще й у понеділок
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
усі думки