Мер Львова звернувся до поляків, які блокують кордон з Україною

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до поляків з проханням припинити блокаду українського кордону, яка триває з початку листопада.

Про це він написав у Facebook, опублікувавши пост польською мовою.

Мер Львова закликав блокувальників «повернутися до реальності».

«Увесь ваш гігантський внесок у перемогу України у цій війні зводиться нанівець групою маргіналів, які блокують гуманітарні поставки країні, яка вже другий рік захищає свою незалежність та безпеку Європи. Чи має Польща мужність, політичну волю та громадянські інструменти припинити цю ганебну блокаду України? Ціна занадто висока», — зазначив Садовий.

Польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною з 6 листопада. Вони заблокували три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту: Корчова — Краковець, Гребенне — Рава-Руська та Дорогуськ — Ягодин. 22 листопада блокаду пункту пропуску Ягодин — Дорогуськ на українсько-польському кордоні продовжили до 1 лютого 2024 року.