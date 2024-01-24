Суспільство

Мер Харкова пропонує перейменувати вулицю Пушкінську

24 Січня 2024 20:49
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харків

Міський голова Харкова Ігор Терехов підтримав перейменування вулиці Пушкінської після російського обстрілу 23 січня. Він пропонує назвати вулицю на честь Григорія Сковороди.

Про це Ігор Терехов написав у Telegram

“До вчорашнього дня я не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків’ян, завжди відчував, що Пушкін – це не про сучасну Росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди.

Але після того, як ворог завдав жахливих ударів по нашому місту, забрав життя невинних і перетворив будинки на руїни, ми бачимо реальну ціну таких рішень. Це біль, який Харків відчув найгостріше за всю історію цієї війни. І тому я вважаю, що ми не можемо залишити все, як є”.

Терехов пропонує дати вулиці ім’я філософа та письменника родом із Харківщини – Григорія Сковороди.


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