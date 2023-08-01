Суспільство

Мер Харкова повідомив, що на розбір завалів потрібно один-два дні

1 Серпня 2023 13:23
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харків, обстріл

На місці ударів у Харкові продовжують працювати рятувальники і комунальники. Для усунення наслідків обстрілу потрібно один-два дні.

Про це повідомила Харківська міська рада з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

«Дуже важка ніч була у Харкові. Було три влучання. Одне – у гуртожиток, який зараз будемо розбирати разом з працівниками ДСНС. На щастя, він не використовувався. Також було влучання у центральній частині міста. Крім цього, неподалік теж було влучання у проїжджу частину дороги. Ми задіяли всі комунальні підприємства для розбору завалів та якнайшвидшого відновлення руху транспорту. Потрібно один-два дні, залежно від того, які руйнування побачимо на самих об’єктах», – зазначив Терехов.

За його інформацією, Харків атакували близько 10 безпілотників, але завдяки роботі ППО до міста долетіли лише три.

Зі свого боку, начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону “Єдині новини” зазначив, що підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу до шостої ранку. 

“Наразі працюють ще на місці, щоб усунути ті руйнування, щоб вони не загрожували населенню, яке проходить повз, оскільки це дійсно густо населені мікрорайоні, там велика кількість людей і житлових будинків”, – сказав Синєгубов.

Він зауважив, що пошкоджений спорткомплекс, де готували майбутніх олімпійців, “фактично повністю зруйнований”.


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