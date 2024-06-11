Суспільство

Мер Харкова не розглядає варіанту евакуації міста
11 Червня 2024 12:55
евакуація, харків
Ігор Терехов / Getty Images

Влада Харкова не планує часткову евакуацію міста для розв’язання його проблем через ворожі обстріли.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов заявив у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” в кулуарах конференції “Відновлення Харкова. Основні цілі та плани”.

“Скажіть, а як на це відреагують військові, які захищають нас?”, – сказав він у відповідь про такий можливий варіант пожій

Терехов наголосив, що Харків націлений на відновлення.

“Ми будуватимемо метро, сучасний електротранспорт, електробуси, закуповуватимемо когенераційні установки”, – зазначив мер.

Він додав, що в Харкові побудовано першу підземну школу і буде споруджено ще кілька до 1 вересня.

Він уточнив, що в Харкові зруйновано понад 9 тис. будинків, половину закладів освіти та дитячих садочків, 40 об’єктів охорони здоров’я, а з 23 березня в місті не залишилося жодної ТЕЦ і трансформаторної підстанції, тож сьогодні воно повністю заживлене з інших регіонів України.

Мер наголосив, що для того, щоб пережити майбутню зиму, Харків будує децентралізовану систему енергозабезпечення та опалення, а також водопостачання та потребує міжнародної підтримки.

За його словами, понад 150 тис. жителів міста наразі без житла, існує попит на відновлення і будівництво житла.


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