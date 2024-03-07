Мексиканський військовий вертоліт впав у Тихий океан: є загиблі

Військово-морські сил Мексики повідомили, що військовий вертоліт упав у Тихий океан, унаслідок чого три військовослужбовці загинули і двоє зникли безвісти.

Про це повідомляє АР, передає Укрінформ.

Як зазначається, гелікоптер Eurocopter Panther злетів з борту патрульного корабля приблизно за 370 кілометрів на південний захід від порту Ласаро Карденас і невдовзі впав у океан.

Трьох із восьми осіб, які перебували на борту вертольота, врятували, їхній стан оцінюється як стабільний.

ВМС заявили, що тривають пошуки двох зниклих безвісти, причини катастрофи розслідуються. Серед загиблих – дві військовослужбовиці.

ВПС Мексики часто патрулюють цей район для виявлення морських поставок кокаїну.

За останні два тижні це вже другий інцидент у Мексиці, пов’язаний із загибеллю військових. 20 лютого семеро новобранців Національної гвардії і військовослужбовців потонули на пляжі біля військової бази в Енсенаді, штат Південна Каліфорнія, під час навчань.