Заступник голови Ради безпеки РФ, екс-президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що «мар’яж» (шлюб) США та Європи має всі шанси завершитися «брудним скандалом і моторошним поділом спільно нажитого майна». Причина розлучення, за словами Медведєва, у «явній економічній невірності» та відмові від виконання «подружнього обов’язку» з боку Вашингтона, написав він у своєму Telegram-каналі.

“Альфа-самець Піндостан, незважаючи на всі свої клятви у вірності, любові до гробу і знущальні обіцянки всі доходи приносити виключно “в сім’ю”, виявляється, нахабно брехав своїй осоромленій Європі”, – написав Медведєв.

США не тільки не збираються ділитися прибутком з Європою, а й забирають останнє у «старого партнера». На думку свого “партнера” ​​Вашингтон “кладе відомо що” під соусом красивих, але порожніх політичних фраз, вважає колишній президент РФ.

Сполучені Штати все активніше створюють привабливі умови для роботи на своїй території європейських компаній, зазначив Медведєв: субсидії та податкові пільги спонукають їх інвестувати в американську економіку, забувши про інтереси Європи, що «некрасиво старіє». Сама ж Європа, ймовірно, відчуває «солодкий біль» від санкцій, які вона «в мазохістський несамовитості ввела [проти Росії]», вважає заступник голови Ради безпеки.

Медведєв наполягає, що через санкції проти РФ європейські компанії бачать все менше можливостей працювати у власних країнах: російський ринок закритий, китайський «наглухо» забитий своїми товарами, але США чекають компанії, що «підгуляли» з ЄС, посміхаючись усіма 32 білими імплантами і розкривши широкі обійми.

«От і вір після цього багатим покровителям. Раз і зняли Європу з утримання. Обійшлися як із вуличною дівкою», — додав колишній президент РФ.