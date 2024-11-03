Суспільство

Медведєв пригрозив Трампу долею Кеннеді
3 Листопада 2024 11:31
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Дмітрій Мєдвєдєв / Фото з відкритих джерел

Заступник голови Радбезу, експрезидент РФ Дмітрій Мєдвєдєв вважає, що кандидата в президенти США Дональда Трампа очікує така ж доля, яка була у Джона Кеннеді.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Мєдвєдєв вважає, що Дональд Трамп, який озвучує прості пропозиції, не зможе зупинити війну в Україні «ні за день, ні за три дні, ні за три місяці».

«А якщо реально спробує, може стати новим JFK», – написав він.

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні до ще до нового року. При цьому він назвав спосіб, завдяки якому досягне цього: знизить ціни на енергоносії вдвічі чи більше протягом 12 місяців після вступу на посаду.

«Путін не зможе воювати з нафтою по $40», – заявив Трамп.


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